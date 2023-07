Ce spune Răzvan Lucescu după egalul cu FCSB: ”Puteam să şi câştigăm!”

Echipa FCSB a încheiat la egalitate, miercuri, meciul amical disputat în compania echipei greceşti PAOK Salonic, scor 1-1.

FCSB a deschis scorul în minutul 24, prin Florinel Coman, care a primit de la David Miculescu.

Grecii lui Răzvan Lucescu au egalat prin Gordeziani, în minutul 71, după gafa a lui Siyabonga Ngezana.

La finalul meciului, Răzvan Lucescu a oferit mai multe declarații.

”Pentru noi primul meci, prima ieşire aşa cu o situaţie mai specială, pentru că avem foarte multe goluri în echipă, cu mulţi tineri. Da, un rezultat care poate fi satisfăcător. Fiind la primul meci, puteam să şi câştigăm, deci sunt mulţumit.

Noi ne face treaba, suntem aici cu antrenamente zi de zi, după vine câte un meci amical. E o trecere de la meciurile de antrenamente la meciurile oficiale. Ne ajută să vedem şi să înţelegem la ce moment suntem şi ce e de făcut. Dacă ai un rezultat pozitiv, a doua şi a treia zi sunt zile mai plăcute, cu entuziasm. Dacă n-ai, eşti mai amărât. În fotbal e mereu o competiţie.

(Reporter: Aţi remarcat vreun jucător de la FCSB?) N-am urmărit, mi-am urmărit doar proprii jucători. Să fiu sincer, mă aşteptam… cel puţin la nivelul nostru, la cum eram şi jucătorii pe care îi aveam, să iasă un pic mai mult la joc. Noi am cam dominat acest meci! Dar ok, fiecare îşi are strategia lui, sunt şi ei după un cantonament. Probabil sunt obosiţi, vor să se încarce pentru meciurile oficiale”, a declarat Răzvan Lucescu, la finalul partidei cu FCSB, potrivit as.ro.