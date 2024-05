Ce spune Robert Ilyes după eșecul în fața lui Dinamo: ”Am intrat în vestiar!”

Dinamo Bucureşti a învins luni seara, pe teren propriu, scor 2-0, gruparea ciucana AFK Csikszereda, în prima manşă a barajului de promovare/menţinere în Superligă.

La finalul meciului, Robert Ilyes și-a felicitat echipa.

„Pot să spun că am început meciul puțin temători, s-a văzut presiunea publicului. Primele 20-25 de minute chiar ne-au presat foarte tare. După minutul 30 am reușit să echilibrăm cât de cât partida.

Păcat că a venit acel gol după o schemă a noastră și ne-am pierdut încrederea. Am încercat să jucăm, am avut câteva ocazii…

Am intrat în vestiar, am felicitat echipa. Fiecare a dat cât a putut, nu am ce să le repreșez băieților. În retur o să încercăm să schimbăm un pic lucrurile, acum nu mai avem nimic de pierdut.

Publicul a pus mare presiune, știu cum e să joci în astfel de meciuri, te impinge la victorie”, a spus Robert Ilyes la finalul meciului cu Dinamo.