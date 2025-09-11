Ce spune Sabău, înainte de meciul contra Rapidului

Rapid București este următoarea formație care sosește pe Cluj Arena, iar vineri, cu începere de la ora 21:00, FC Universitatea, se arată pe site-ul oficial al echipei ardelene.

La conferința de presă de joi, antrenorul Ioan Ovidiu Sabău a accentuat obiectivul „studenților” pentru această confruntare și a caracterizat formația pregătită de Constantin Gâlcă.

”Obiectivul este obținerea celor trei puncte. Rapid este o echipă care are încredere, are rezultate destul de bune. Este o echipă bună de contraatac, care face un pressing avansat. Să vedem cum va arăta mâine, ca echipă, dacă vom arăta noi foarte bine, dacă îi vom pune în dificultate și vom controla meciul, așa cum ne propunem la fiecare joc. Trebuie să îi facem să alerge fără minge, să fim inspirați în preajma careului, să avem mai multă personalitate și trebuie să obținem cele trei puncte”, a spus Sabău.

Acesta a confirmat că a folosit pauza dedicată echipelor naționale pentru a ajusta pregătirea fizică și a vorbit despre situația acelor jucători proaspăt întorși de la loturi.

„În această perioadă am reușit să-i aduc cam pe toți jucătorii la un nivel bun de pregătire, mă refer la cei care au fost aici. Cei care au plecat la echipele naționale au venit cu anumite probleme din punct de vedere fizic, nerefăcuți, cu anumite distanțe parcurse, mai ales Capradossi, Drammeh. Au avut aproape o zi de mers cu avionul și nu va fi ușor să intre mâine, trebuie să îi refac din punct de vedere fizic. Mă bazez în primul rând pe cei care au fost aici la echipă, care s-au antrenat, sunt odihniți. E mult mai ușor de controlat un jucător care a fost aici și știu la ce nivel este, aș greși foarte puțin. Nu sunt probleme de lot, sunt doar cei care au venit aseară, după ce au călătorit toată ziua. Sunt distanțe lungi, o altă climă, un alt fus orar”, a completat antrenorul „Șepcilor roșii”.

Întrebat dacă Postolachi va debuta împotriva giuleștenilor, Sabău a răspuns:

„Sper că da, el a avut o distanță destul de mică de parcurs. E un jucător care sper să confirme. E un atacant de care aveam nevoie, acum depinde doar de el și timpul va demonstra dacă am făcut alegerea bună. Eu sunt aici să-l ajut sa progreseze, să fie foarte bun și să ne ajute. E un jucător care trebuie să se integreze foarte repede, trebuie să înțeleagă care sunt obiectivele, atmosfera, pretențiile de la această echipă. Va fi acceptat și respectat de toată lumea atâta timp cât va avea realizări, va fi implicat fizic, emoțional, își va dori să ajute această echipă.”

De asemenea, tehnicianul Universității s-a declarat încântat de suprafața de joc din Parcul Sportiv „Iuliu Hațieganu”, acolo unde se antrenează jucătorii echipei noastre, și a mulțumit celor care au susținut această investiție.

„Terenul e foarte bun, va arăta nu bine, ci foarte foarte bine. E o invenție foarte importantă, mulțumim UBB-ului, aveam nevoie. Prin tot ceea ce am făcut anul trecut i-am apropiat și mai mult de noi, și-au dat seama că trebuie să facă această investiție, iar alături de Radu Constantea și club au făcut, din punctul meu de vedere, cea mai importantă investiție. I-am dat o săptămână de pauză, fiind teren nou, pentru că timpul a fost foarte scurt și e normal să avem grijă de el. De săptămâna următoare o să ne antrenăm în condiții foarte bune, arată ca terenul de joc. Încă o dată, mii de mulțumiri, pentru că eu, ca antrenor, aveam nevoie de aceasta investiție, de un teren pe care să ne putem antrena foarte bine.”