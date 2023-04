Ce spune Simona Halep despre susținerea lui Patrick Mouratoglou

Simona Halep a vorbit, într-un interviu pe care l-a acordat, despre susținerea de care a avut parte de la antrenorul său, Patrick Mouratoglou.

„Am simţit acest sprijin, am văzut că oamenii spuneau că nu aş fi putut lua cu bună ştiinţă un produs interzis. Asta îmi întăreşte dorinţa de a reveni, de a reveni la nivelul dinainte şi de ce nu să devin şi mai bună. La asta lucrez în fiecare zi. Vreau să revin şi vreau să revin la cel mai înalt nivel.

Oamenii pe care îi menţionaţi au înţeles cu adevărat cine sunt eu şi da, asta îmi dă putere să lupt pentru adevăr şi pentru a-mi relua cariera. Este cu adevărat cel mai mare test din viaţa mea şi din cariera mea.

Am putut conta în această provocare pe sprijinul lui Patrick (n.r. – Mouratoglou), antrenorul meu (n.r. – cofondatorul Tennis Majors), primul căruia i-am trimis un mesaj pentru a mă asigura că am a înţeles scrisoarea care mi-a fost trimisă când am fost înştiinţată de testul pozitiv.

De atunci, am putut conta pe ajutorul lui în fiecare etapă. Şi tocmai pentru că a fost alături de mine am putut descoperi adevărul”, a declarat Simona Halep, pentru Tennis Majors.