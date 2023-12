Ce spune Șumudică despre o venire la Rapid în locul lui Bergodi

Recent, Marius Șumudică a vorbit despre perioada proastă prin care clubul său de suflet trece.

Mai mult, actualul antrenor al celor de la Gaziantep a fost întrebat dacă ar accepta să îl înlocuiască pe Cristiano Bergodi pe banca tehnică a Rapidului.

Tehnicianul român nu a stat prea mult pe gânduri și a anunțat că nu își dorește în acest moment să revină în Giulești.

”În limita posibilităților, dacă nu am antrenamente sau jocuri, văd toate partidele din Liga 1. Nu doar pe cele ale Rapidului, încerc să urmăresc tot ce pot.

Desigur, prioritate au partidele Rapidului, este echipa mea de suflet. Urmăresc Rapidul. Nu vorbesc de preluarea echipei, au antrenor.

Bergodi e un om pe care-l respect. Mi-am dorit în vară, nu contest decizia care a fost luată. Respect alegerea clubului.

Îi doresc lui Bergodi să câștige ultimele două meciuri, cu Petrolul și cu Farul, și să-și îndeplinească obiectivul.

Pe jumătate, oricum a fost ratat după eliminarea din Cupă. Vreau ca Rapid să termine în primele 3 sau să ia titlul, așa cum vor și fanii. În momentul de față am un angajament, am plecat la o echipă.

Am dorit în vară, nu s-a putut, iar Rapidul are un antrenor care trebuie să-și ducă munca la bun sfârșit. Nu pot să vorbesc despre Rapid cât timp are un antrenor, iar Mariuș Șumudică are contract”, a spus Șumudică pentru PlaySport.