Ce sumă uriașă a câștigat Gigi Becali după calificarea FCSB în Europa League

FCSB a dat lovitura în returul cu Aberdeen și reușește pentru a doua oară consecutiv să se califice în grupa principală de Europa League.

Rețeta financiară pentru Gigi Becali se anunță una excelentă, chiar mai bună decât cea din sezonul precedent. Mai ales dacă rezultatele vor fi la fel de bune, sau, de ce nu, chiar mai bune.

Cât încasează FCSB de la UEFA pentru grupa principală de Europa League

UEFA a anunțat premii record pentru ediția 2025-2026 de Europa League, iar suma totală pe care o vor împărți cele 36 de participante este de 565 milioane de euro.

Doar pentru calificarea în faza ligii, după ce a trecut de Aberdeen în play-off, FCSB primește 4.310.000 de euro, sumă asigurată pentru fiecare dintre participante.

De aici, suma crește considerabil în funcție de value pillar, un sistem de departajare între echipe nou introdus de UEFA. De fapt, UEFA a combinat două aspecte importante de care ținea cont în distribuirea banilor, market pool și coeficient. Î

n funcție de acestea, UEFA stabilește o valoare de piață a tuturor celor 36 de echipe participante, așa numitul value pillar. În funcție de care se împart nu mai puțin de 198 de milioane de euro.

Ce sumă de bani poate lua Gigi Becali în grupă

Cu 4.310.000 garantați deja în conturi, Gigi Becali poate da o nouă lovitură financiară încă din faza grupelor. Echipa de pe locul 36 în ierarhia value pillar primește 217.000 de euro.

Pornind de aici, la fiecare loc avansat se mai adaugă încă 217.000 euro. Astfel, locul 35 primește 434.000, locul 34 ia 651.000 și tot așa. Până la locul 1, care primește 7.812.000 de euro! Și asta doar pentru faza grupei principale.

Iar încasările pe care Gigi Becali ar urma să le bifeze în următoarele luni din partea UEFA nu se opresc aici. Pentru că, desigur, FCSB ar urma să fie recompensată pentru fiecare punct pe care îl face în faza ligii. Iar parcursul din sezonul precedent dă multă încredere că și din acest punct de vedere poate fi un profit consistent.