Ce transfer a ratat Dinamo

Tomas Ribeiro este liber de contract după despărțirea de Farense, echipă din liga a doua portugheză.

Deși Andrei Nicolescu anunțase că transferul este în jur de 70% realizat, acum, mutarea nu pare să mai aibă loc.

”Cu Ribeiro nu am avansat, s-au blocat negocierile. Sunt șanse mai mari să nu vină. Căutăm o soluție în atac. Sper să își revină cât mai repede Perica și să ne mai dea o liniște. Sper cât mai repede să vină transferuri noi”, a declarat Nicolescu, potrivit Fanatik.

un milion de euro este cota de piață a lui Ribeiro, potrivit Transfermarkt