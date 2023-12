Ce transferuri ar face Marian Iancu pentru a câștiga titlul în Superligă: ”Este un jucător în stilul celor pe care eu i-am agreat!”

Marian Iancu a ieșit din fotbal de ani buni și nu mai invește.

Omul de afaceri a făcut un exercițiu de imaginație și a dezvăluit ce jucători ar transfera dacă s-ar afla în fruntea unui club.

El i-a numit pe Olaru, Compagno și Nistor.

„Ceea ce face Nistor nu pot să înțeleg și am pus întrebarea asta retorică mereu. Nu am să înțeleg niciodată cum a putut să rămână jucător liber. Nu pot să înțeleg și nu am să înțeleg niciodată, chiar dacă refuz unele argumente pe care mi le dau singur.

Ceva a fost acolo în vestiar la Universitatea Craiova, în relația dintre el și Mihai Rotaru, nu pot să înțeleg. Dar un asemenea jucător care poate valora cât o echipă, în felul cum se exprimă în teren și ceea ce imprimă echipei, nu poate rămâne liber. E mai mult decât o crimă. E ceva de neînțeles.

Olaru și Compagno chiar dacă Nistor și Olaru joacă același lucru, m-ai întrebat așa rapid. Olaru înseamnă FCSB atâta timp cât funcționează pe oxigen. În momentul în care pierde oxigenul și FCSB e gata. Asta e părerea mea.

Compagno este un jucător în stilul celor pe care eu i-am agreat și i-am căutat atâta timp cât am fost implicat în construcția unor echipe pentru că întotdeauna poate să finalizeze și orice jucător de viteză poate ataca în spatele lui pe orice deviere.

El câștigă la cap orice minge în care este angajat. Dacă aș fi la FCSB aș discuta cu antrenorul și l-aș întreba de ce nu-l determină pe Coman să atace în spatele lui Compagno pe devierile lui?”, a spus Marian Iancu, potrivit Fanatik.