Ce transferuri se pregătesc la FCSB

Articol de Ionut Dumitrescu - Publicat luni, 29 septembrie 2025, ora 08:49,
Patronul FCSB, Gigi Becali, se gândește deja la transferurile pe care ar urma să le facă din iarnă.

„Nu pot să spun acum (n.r. de transferurile din iarnă) că mai e mult. Nu ştiu. E vorba de fundaş central, dar trebuie să hotărască ei (n.r. staff-ul tehnic), că eu nu mă pricep. Să vedem care sunt, cum sunt.

Mai vorbim şi cu unii din străinătate. Cert e că luăm 2 fundaşi centrali şi neapărat mijlocaş central. Dacă revine Dawa, numai un fundaş central. Am putea să luăm şi un fundaş lateral. Kiki parcă omul e pe altă planetă. Nu are deloc viaţă în el”, a declarat Gigi Becali, la TV Prima Sport.

