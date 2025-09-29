Ce transferuri se pregătesc la FCSB

Patronul FCSB, Gigi Becali, se gândește deja la transferurile pe care ar urma să le facă din iarnă.

„Nu pot să spun acum (n.r. de transferurile din iarnă) că mai e mult. Nu ştiu. E vorba de fundaş central, dar trebuie să hotărască ei (n.r. staff-ul tehnic), că eu nu mă pricep. Să vedem care sunt, cum sunt.

Mai vorbim şi cu unii din străinătate. Cert e că luăm 2 fundaşi centrali şi neapărat mijlocaş central. Dacă revine Dawa, numai un fundaş central. Am putea să luăm şi un fundaş lateral. Kiki parcă omul e pe altă planetă. Nu are deloc viaţă în el”, a declarat Gigi Becali, la .