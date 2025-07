Ce trebuie să facă ”U” Cluj pentru a se descurca cu adversarul din Conference: ”Trebuie să fim inteligenți și să ne folosim de experiența jucătorilor!”

FC Universitatea Cluj se întoarce în cupele europene după mai bine de jumătate de secol și o va înfrunta joi, 24 iulie, de la ora 19:00 pe Ararat-Armenia în turul secund al Conference League, se arată pe site-ul oficial al celor de la Universitatea Cluj.

Înaintea partidei tur de la Erevan, Ioan Ovidiu Sabău a analizat adversarul și a punctat aspectele la care „U” trebuie să fie superioară pentru a se impune.

„Sunt o echipă cu un nou staff, jucători brazilieni, portughezi, care au calitate indviduală. Am văzut un joc în care am putut cât de cât să studiem adversarul. E clar că sunt mulți care vor să impresioneze antrenorul, e impactul cu acest nou club. Au câțiva jucători buni, mai ales în zonele laterale. În duelurile unu la unu mi se par jucători destul de tehnici, rapizi cu mingea la picior. Va trebui să ne ridicăm la nivelul acestei competiții ca stare de spirit, ca ambiție și vreau să văd curaj de a lua decizii. Va fi foarte cald, trebuie să ne adaptăm, să jucăm foarte inteligent și fiind două jocuri, să fim foarte echilibrați. Trebuie să fim foarte atenți să nu primim gol, dar asta nu înseamnă că am pregătit jocul să ne apărăm. În centrul apărării va trebui să găsesc cea mai bună variantă, și după discuția cu cei doi mijlocași centrali, care își va asuma mai mult, Codrea sau Artean. Trebuie să rămânem foarte echilibrați și să ne gândim, nu să facem spectacol, ci că e important să ne calificăm mai departe. Trebuie să fim inteligenți și să ne folosim de experiența jucătorilor pe care îi am la dispoziție”, a declarat Ioan Ovidiu Sabău.

Această oportunitate de a evolua într-o competiție europeană poate să o ducă pe ”U” la alt nivel al obiectivelor, crede Sabău.

„Sper să găsesc soluțiile cele mai bune, să nu fie așa doar o prezență și o realizare deosebită doar că am ajuns aici. E o experiență importantă pentru cei care nu au ajuns încă să joace într-o cupă europeană. E foarte important să avem acea energie, acea încredere, acel curaj de care ai nevoie să abordezi astfel de meciuri. Încă nici noi nu suntem la un nivel bun, poate să fie un avantaj că am jucat deja două meciuri oficiale în campionat.”

Fanii „Șepcilor roșii” vor fi al 12-lea jucător la Erevan.

„E un lucru deosebit să vezi câți fani avem și cât de mult iubesc această echipă. E fantastic să vezi această energie, pe care ar trebui să ne-o dea și nouă și să înțelegem câți oameni sunt în spatele acestei echipe și cât de multă pasiune pun pentru ea. I-am făcut mândri și vrem să îi mai facem mândri, să-I facem fericiți, mai ales că au făcut niște sacrificii să fie alături de noi să ne încurajeze. Vreau să văd jucători responsabili și curajoși”, a completat tehnicianul „studenților”.

Acesta a nominalizat și problemele de lot cu care se confruntă.

„Capradossi s-a accidentat, știm de Cisse și Jasper. Nu au mai apărut probleme. Sunt aici să găsesc soluții, să-i pregătesc mental foarte bine și să fim o echipă organizată. Cred că va trebui să arătăm mai bine și din punct de vedere fizic. Sunt cu noi și Bota, Barstan, Trică, Chinteș, jucători foarte talentați și cei doi portari, Chirilă și Lefter,. Sunt băieți foarte cuminți, profesioniști și această experiență îi va ajita să crească”, a mai spus Sabău.