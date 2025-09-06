Ce trebuie să știe suporterii români din Cipru

Echipa națională a României va decola duminică spre Cipru, unde urmează să continue programul de pregătire înaintea următorului meci oficial, se arată pe site-ul oficial al FRF.

Tricolorii vor ateriza la Larnaca, iar delegația se va deplasa direct către hotelul Lordos Beach, cu sosirea estimată în jurul orei 20:00.

Federația Română de Fotbal dorește să informeze suporterii români stabiliți în Cipru, dar și pe cei care vor face deplasarea pentru acest meci, că, din motive organizatorice, echipa va beneficia de un culoar special de tranzit la aeroport. Astfel, nu va fi posibilă interacțiunea cu jucătorii și staff-ul tehnic în momentul sosirii.

Le mulțumim tuturor fanilor pentru susținerea constantă și pentru energia pe care o transmit tricolorilor, indiferent de distanță! Sprijinul vostru este o parte esențială din povestea echipei naționale.