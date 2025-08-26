Ce urmează pentru naționala U17

Reprezentativa U17 a României, formată din juniori născuți începând cu 1 ianuarie 2009, va participa, în septembrie, la turneul Syrenka Cup, găzduit de Polonia, se arată pe site-ul oficial al echipei.

Pe durata turneului, naționala pregătită de Mircea Diaconescu va disputa 3 meciuri la Varșovia:

Joi, 4 septembrie, ora 14:00: România – Norvegia

Sâmbătă, 6 septembrie, ora 17:00: Polonia – România

Marți, 9 septembrie, ora 12:00: Albania – România

Lotul convocat pentru această acțiune este format din următorii jucători:

Portari

Tudor COȘA (Universitatea Cluj), Nicolae MIHAILĂ (Sepsi OSK);

Fundași

Cosmin MATEI (CFR Cluj), Edward NEAMȚU, Andrei DĂNCUȘ (ambii FCSB), Alexandru MILOIU (Lazio | Italia), Ayan ANGHEL (CS Dinamo București), Eduardo CORLAT (Real Madrid | Spania), Claudiu STANCU (CFC Argeș), Lorand BENCZE (AFK Csikszereda);

Mijlocași

Raul MOLDOVAN, Alin CRIHANĂ (ambii FCSB), Ștefan ROTARU (Steaua București), Luca VĂDUVA (Universitatea Craiova), Răzvan MARINCEAN, Darius TRIPON, Alexandru GONCEAR (toți Farul Constanța), Darius BOTA (AFK Csikszereda), Andrei NICULCEA (FC Rapid 1923);

Atacanți

Kevin WADMAN (QPR | Anglia), Eduardo BODNAR (Universitatea Cluj), Yanis GANAJ (FC Thun | Elveția).