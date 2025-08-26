Ce urmează pentru naționala U17

Publicat marți, 26 august 2025, ora 12:00
România U17
România U17

Reprezentativa U17 a României, formată din juniori născuți începând cu 1 ianuarie 2009, va participa, în septembrie, la turneul Syrenka Cup, găzduit de Polonia, se arată pe site-ul oficial al echipei.

Pe durata turneului, naționala pregătită de Mircea Diaconescu va disputa 3 meciuri la Varșovia:

  • Joi, 4 septembrie, ora 14:00: România – Norvegia
  • Sâmbătă, 6 septembrie, ora 17:00: Polonia – România
  • Marți, 9 septembrie, ora 12:00: Albania – România

Lotul convocat pentru această acțiune este format din următorii jucători:

Portari
Tudor COȘA (Universitatea Cluj), Nicolae MIHAILĂ (Sepsi OSK);

Fundași
Cosmin MATEI (CFR Cluj), Edward NEAMȚUAndrei DĂNCUȘ (ambii FCSB), Alexandru MILOIU (Lazio | Italia), Ayan ANGHEL (CS Dinamo București), Eduardo CORLAT (Real Madrid | Spania), Claudiu STANCU (CFC Argeș), Lorand BENCZE (AFK Csikszereda);

Mijlocași
Raul MOLDOVANAlin CRIHANĂ (ambii FCSB), Ștefan ROTARU (Steaua București), Luca VĂDUVA (Universitatea Craiova), Răzvan MARINCEANDarius TRIPONAlexandru GONCEAR (toți Farul Constanța), Darius BOTA (AFK Csikszereda), Andrei NICULCEA (FC Rapid 1923);

Atacanți
Kevin WADMAN (QPR | Anglia), Eduardo BODNAR (Universitatea Cluj), Yanis GANAJ (FC Thun | Elveția).

