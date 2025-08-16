Ce urmează pentru United Galați în această vară

Campioana CS United Galați turează motoarele înaintea debutului în noul sezon al Ligii 1 Futsal. Gălățenii se pregătesc să încheie primele două săptămâni de pregătire cu două meciuri-test.

Adversara campioanei României este campioana din stânga Prutului, FC Clic Media Chișinău, echipă la care evoluează trei dintre foștii jucători ai lui United Galați, Constantin Burdujel, Andrian Lașcu și Cristian Obadă!

„Practic, vor fi două super-dueluri între echipe de UEFA Futsal Champions League”, anunță gălățenii!

Prima confruntare dintre United și FC Clic Media Chișinău va avea loc duminică, 17 august, de la ora 17:00, la Sala Sporturilor „Dunărea” din Galați. „Revanșa” este programată pentru luni, 18 august, de la ora 16:00, în aceeași Sală „Dunărea”! Intrarea la cele două meciuri va fi liberă.

Echipa FC Clic Media Chișinău și-a adjudecat zilele trecute Cupa Moldovei după ce a învins Steaua Dental cu 7-1 în finala disputată la Futsal Arena FMF din Ciorescu.

După ce a câștigat SuperLiga la futsal în sezonul 2024/25, Clic Media câștigă astfel încă un trofeu.

În ceea ce o privește pe campioana României la futsal, United Galați va debuta oficial în noul sezon la 26 august, cu ocazia Supercupei României. United va da piept cu FK Odorheiu Secuiesc, deținătoarea Cupei României. Supercupa României se va disputa la Sala Sporturilor „Szabó Kati” din Sfântu Gheorghe.