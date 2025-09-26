Ce vrea Conor McGregor pentru a participa la evenimentul UFC de la Casa Albă

Conor McGregor a stârnit din nou atenția, anunțând că ar fi dispus să lupte la evenimentul UFC planificat la Casa Albă, însă doar pentru o sumă uriașă. Potrivit Reuters, irlandezul a publicat joi pe platforma X că participarea lui ar costa „100 de milioane de dolari”, dar și 100 de „vize aurii” pentru el, familie și prieteni.

Fostul campion nu a mai urcat în octogon din 2021, când și-a fracturat piciorul în înfrângerea cu Dustin Poirier, dar a transmis că așteaptă cu nerăbdare să revină și să „distreze din nou lumea luptelor”, precizând că acest privilegiu nu îl consideră niciodată garantat.

UFC a confirmat încă din iulie că pregătește împreună cu Casa Albă un eveniment special. Președintele Donald Trump a indicat ca dată țintă ziua de 4 iulie 2026, când Statele Unite vor marca 250 de ani de la înființare. Deocamdată, însă, nu a fost confirmat niciun meci.