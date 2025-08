Ce vrea să facă Dan Petrescu la meciul cu Universitatea Craiova: ”Trebuie să ne gândim!”

În etapa cu numărul 4 din Superligă, CFR va juca contra celor de la Universitatea Craiova.

Înainte de meci, Dan Petrescu a oferit mai multe declarații.

„În Elveția (n.r. cu Lugano, scor 0-0) am avut un meci intens, mai ales că a fost pe sintetic. Nu ne-am revenit, a venit meciul cu FC Argeș, în care am schimbat toată echipa și n-a mers (n.r. ardelenii au pierdut 0-2). A venit meciul retur (n.r. cu Lugano, scor 1-0 după prelungiri), unde am alergat mai mult după minge, au alergat băieții câte 15-16 kilometri.

Acum, când vor veni jucătorii, îi voi lua individual pe fiecare să vedem cum se simt și voi vorbi cu doctorul. Trebuie să jucăm cu cât mai mulți fotbaliști care au jucat.

Trebuie să ne gândim și să nu-i accidentăm. Camora, la 38 de ani, a jucat 120 de minute. A alergat 15 kilometri și sunt sigur că vrea să joace. Djokovic, 36 de ani, și el vrea să joace. În același timp, nici nu vrem să-i pierdem pentru că avem traseu lung”, a spus Dan Petrescu, la conferință.