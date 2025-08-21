Cea de-a 80-a ediție a Turului Spaniei debutează sâmbătă la Torino

Cea de-a 80-a ediție a Turului Spaniei, ultima dintre cele trei mari curse cicliste pe etape ale sezonului, alături de Tour de France și Giro d’Italia, va debuta sâmbătă, 23 august, în orașul italian Torino, urmând să se încheie la Madrid, pe 14 septembrie.

Catavana va parcurge aproape aproape 3.200 de kilometri

În acest weekend, Italia va deveni a opta țară vizitată de La Vuelta. După ce primele ediții s-au desfășurat exclusiv pe șoselele spaniole, plutonul a trecut granița pentru prima dată în 1955, în timpul celei de-a doua etape, între San Sebastian și Bayonne, în Franța, o țară prin care cursa iberică a trecut de 12 ori.

De atunci, La Vuelta a vizitat Andorra (de 22 de ori, prima dată în 1965), Portugalia (1997, 2024), Olanda (2009, 2022), Belgia (2009, 2022) și Germania (2009).

Torino va deveni, de asemenea, al cincilea oraș non-spaniol care va găzdui Marele Start, după Lisabona (Portugalia) în 1997 și 2024, Assen (Olanda) în 2009, Nimes (Franța) în 2017 și Utrecht (Olanda) în 2022. Aceasta este o altă premieră pentru Italia, care se alătură astfel Franței și Olandei ca singurele țări care au găzduit primele etape ale tuturor celor trei Mari Tururi.

Conform organizatorilor, aceasta este a doua oară în istorie când La Vuelta va trece prin patru țări diferite: Italia (până marți), Franța (cu o sosire la Voiron, în etapa 4), Spania și Andorra. Dar aceasta este prima ediție a Turului Spaniei în care vor exista orașe de etapă în patru țări. În 2009, cursa a traversat Germania fără oprire, îndreptându-se din Olanda spre Belgia înainte de a se întoarce în Spania.

Din capitala Piemontului și până la Madrid, la Vuelta 2025 va începe și se va încheia în două mari zone metropolitane europene și se va opri în 36 de orașe de etapă diferite, fanii ciclismului fiind așteptați pentru a-i încuraja pe rutieri pe parcursul celor aproape 3.200 de kilometri de cursă.

Etapele celei de-a 80-a ediții a Turului Spaniei:

23 august – prima etapă: Torino – Novara (186,1 km)

24 august – etapa a 2-a: Alba- – Limone Piemonte (159,6 km)

25 august – etapa a 3-a: San Maurizio Canavese – Ceres (134,6 km)

26 august – etapa a 4-a: Susa – Voiron (206,7 km)

27 august – etapa a 5-a: Figueres – Figures (contratimp pe echipe, 24,1 km)

28 august – etapa a 6 -a: Olot – Pal (170,3 km)

29 august – etapa a 7-a: Andorra la Vella – Cerler (188 km)

30 august – etapa a 8-a: Monzon Templario – Zaragoza (163,5 km)

31 august – etapa a 9-a: Alfaro – Valdezcaray (195,5 km)

1 septembrie – zi de repaus

2 septembrie- etapa a 10-a: Sendaviva – Larra-Belagua (175,5 km)

3 septembrie – etapa a 11-a: Bilbao – Bilbao (157,4 km)

4 septembrie – etapa a 12-a: Laredo – los Corrales del Buelna (144,9 km)

5 septembrie – etapa a 13-a: Cabazon de la Sal – L’Angliru (202,7 km)

6 septembrie – etapa a 14-a: Aviles – La Farrapona (135,9 km)

7 septembrie – etapa a 15-a: Vegadeo – Monforte Lemos (167,8 km)

8 septembrie – zi de repaus

9 septembrie – etapa a 16-a: Poio – Castro de Herville (167,9 km)

10 septembrie – etapa a 17-a: Barco de Valdeorras – El Morredero (143,2 km)

11 septembrie – etapa a 18-a: Valladolid – Valladolid (contratimp individual, 27,2 km)

12 septembrie – etapa a 19-a: Rueda – Guijuelo (161,9 km)

13 septembrie – etapa a 20-a: Robledo de Chavela – Bola del Mundo (155,6 km)

14 septembrie – etapa a 21-a: Alalpardo – Madrid (111,6 km)