Cea mai grea lovitură pe care a primit-o Mircea Lucescu. „Stă între 4 și 6 săptămâni! Marijana nu poate interveni”

Mircea Lucescu nu sa va putea baza pe serviciile lui Denis Drăguș la meciul cu Austria, programat pe 12 octombrie. Marius Șumudică a dezvăluit ce problemă medicală are atacantul.

Denis Drăguș, out pentru România – Austria

Mircea Lucescu a primit o lovitură pentru meciul cu Austria, pe care este obligat să-l câștige pentru ca România să mai spere la calificarea la Campionatul Mondial din 2026.

Marius Șumudică a dezvăluit că selecționerul României nu va putea conta pe serviciile lui Denis Drăguș. Atacantul nu s-a refăcut în timp util după accidentarea suferită și are nevoie de o recuperare mai lungă.

„Stă între 4 și 6 săptămâni. Este afectat și tendonul, Marijana nu poate să intervină. Lucrează la recuperare. Eu, după cum îl știu, cred că se poate antrena după 4 săptămâni.

Are o ruptură musculară unde este cuprins și tendonul. Slavă Domnului că este desprins doar parțial, nu în totalitate, că altfel avea nevoie de operație. În momentul în care mușchiul se desprinde total de tendon ai nevoie de opreație.

Sunt mai mulți jucători români care s-au operat. Silviu Lung Jr, Denis Alibec s-au operat și au stat câte 4-5 luni”, a declarat Marius Șumudică.