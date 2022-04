Cea mai titrată atletă din toate timpurile se retrage din activitate: „Nu mi-am imaginat că voi avea o astfel de carieră”

Americanca Allyson Felix (36 de ani), cea mai titrată atletă din toate timpurile, de 7 ori campioană olimpică şi de 13 ori campioană mondială, a anunţat că se retrage din activitate, la finalul acestui sezon, informează BBC, citată de news.ro.

„Ca un copil numit picioare de găină, nu mi-am imaginat nici în cele mai nebuneşti vise că voi avea o astfel de carieră. Am atât de multă recunoştinţă pentru acest sport care mi-a schimbat viaţa. Am dat tot ce am avut pentru alergare şi pentru prima dată nu sunt sigură dacă mai am ceva de dat. Vreau să spun la revedere şi să mulţumesc sportului şi oamenilor care m-au ajutat să mă formez în singurul mod pe care îl ştiu, cu o ultimă alergare. Acest sezon nu este despre timpi înregistraţi, ci pur şi simplu despre bucurie. Dacă mă veţi vedea pe pistă anul acesta, sper să împărtăşesc cu voi un moment, o amintire şi aprecierea mea”, a declarat Felix.

Americanca a aparticipat la cinci ediţii ale Jocurilor Olimpice şi a cucerit şapte titluri olimpice. Patru participări au fost cu ştafeta de 4×400 de metri, două cu ştafeta de 4×100 de metri şi o participare a fost în proba de 200 de metri.

Felix are în palmares 11 medalii olimpice. A mai câştigat de trei ori argintul (de două ori la 200 de metri şi o dată la 400 metri) şi o dată bronzul (la 400 de metri). Doar finlandeza Paavo Nourmi a obținut mai multe medalii olimpice ca ea, 12, între 1920 şi 1928.

Ultima ediţia a JO la care a participat a fost cea de anul trecut, de la Tokyo, unde a luat un aur, la 4×100 metri şi un bronz. La Campionatele Mondiale de atletism a cucerit 13 medalii de aur, trei de argint şi două de bronz.