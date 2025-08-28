Ceferin dezaprobă ideea disputării unor meciuri din campionatele naționale europene pe alte continente

Președintele UEFA, Aleksander Ceferin, dezaprobă intențiile La Liga și Serie A, de a juca meciuri din campionatele interne în Statele Unite, respectiv Australia, scrie DPA.

„Vom deschide această discuție și cu FIFA”, spune Ceferin

Serie A, prima ligă valorică din Italia, dorește ca meciul AC Milan – Como să aibă loc la Perth (Australia) în februarie 2026, deoarece stadionul din Milano va fi, în acea perioadă, pus la dispoziția Jocurilor Olimpice de iarnă.

La Liga spaniolă intenționează, la rândul său, să organizeze meciului Villarreal – FC Barcelona, din decembrie, la Miami, pentru o mai mare vizibilitate a fotbalului spaniol pe continentul nord-american.

Planurile necesită însă aprobarea organismului de conducere mondial FIFA, în timp ce președintele UEFA, Aleksander Ceferin, a declarat, pentru portalul Politico, într-un interviu publicat joi, că nu poate interveni deoarece planurile sunt susținute de Federațiile de fotbal din Spania, respectiv Italia.

‘Nu suntem mulțumiți, dar oricât am verificat legal, nu ne putem opune dacă federațiile din cele două țări sunt de acord cu acest lucru.

Vom deschide această discuție și cu FIFA și cu toate federațiile, pentru că nu credem că este un lucru bun. Bine, dacă este o excepție, bine; dacă există un motiv, bine.

Dar, în principiu, echipele europene ar trebui să joace în Europa, pentru că fanii care le susțin locuiesc în Europa. Este o tradiție’, a arătat Ceferin.

Planurile au fost criticate și de echipe precum clubul de top spaniol Real Madrid și de comisarul european pentru Sport, Glenn Micallef, acesta din urmă declarând miercuri că ‘mutarea competițiilor pe alte continente nu este o inovație, este o trădare’.