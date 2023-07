Cei de la Poli Iași au prins aripi după ce au învins rezervele Farului: „Le vom răspunde celor care ne văd retrogradați”

Nou-promovata Poli Iași a produs prima mare surpriză a campionatului, învingând Farul, în deplasare, cu 3-1.

„Le vom răspunde celor care ne văd retrogradați”, a transmis Andrei Ciobanu

Formația moldavă nu câștigase niciun punct până la ora meciului. de partea cealaltă, managerul Gheorghe Hagi a odihnit titularii în perspectiva meciului de joi cu Urartu, care contează pentru manșa a doua a turului 2 preliminar din Conference League.

Practic, fostul mare internațional român a apelat la doar patru fotbaliști dintre cei 14 care au fost joi pe teren, în manșa tur cu formația armeană.

Andrei Ciobanu, care până la 1 iulie 2022 a jucat la Academia Hagi, FC Viitorul și Farul, are un mesaj pentru contestatari. „O victorie frumoasă. Mă bucur că am câștigat. Vin după o perioadă de șase luni în care nu am jucat. Mă bucur că am venit la Iași.

Știam grupul. Am auzit că e un grup unit. Aveau un antrenor bun, de asta am ales Iașiul. Le vom răspunde celor care ne văd retrogradați. După două înfrângeri, moralul nu era așa bun”, a spus el.

„Sunt fericit că am marcat azi. Îmi pare bine că am înscris, că am câștigat. Aveam nevoie mare să învingem. Am muncit o săptămână. Am muncit mult.

Am avut o energie pozitivă. Am lucrat din greu. Dacă muncim, rezultatul vine”, a completat Luis Phelipe, marcator a două goluri.