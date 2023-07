Cei de la Sepsi acuză arbitrajul la meciul din Giulești: „Viciere de rezultat! E gol valabil 100%”

Sepsi a debutat cu o remiză în actuala stagiune a Superligii, 0-0 pe terenul Rapidului, după un meci controlat de gazde.

„Viciere de rezultat! E gol valabil 100%”, susține căpitanul lui Sepsi, portarul Robert Niczuly

Rapid a avut o posesie de două ori mai mare decât a echipei din Sfântu Gherghe, dar tot Sepsi a fost cea care a înscris. Numai că reușita lui Marius Ștefănescu a fost anulată de arbitrul de centru Horia Mladinovici pentru ofsaid, după consultarea sistemului VAR.

Decizia i-a nemulțumit pe elevii lui Liviu Ciobotariu, care consideră că este vorba de o viciere de rezultat. Portarul și căpitanul echipei, Robert Niczuly, se întreabă cum ar fi procedat centralul dacă Rapid marca dintr-o fază similară.

„Chiar dacă Rapidul a avut foarte multe ocazii, e viciere de rezultat! Am fost în spatele arbitrului când s-a verificat golul, e gol valabil 100%. Dacă puneam doi portari în poartă, tot n-aveau nicio şansă.

Safranko s-a demarcat, dar în momentul pendulării portarul advers a avut vizibilitate foarte clară. Arbitrul ne-a explicat că portarul nu a văzut în niciun moment mingea.

Eu nu am văzut aşa pe monitor. Ne pare rău. N-am făcut un meci foarte bun, dar eu cred că e viciere de rezultat. Nu mereu câştigă echipa care are mai multe ocazii, uneori se răzbună, iar asta trebuia să se întâmple şi în această seară.

Rapid a demonstrat în această seară, cu aportul publicului, că e o echipă mare. Dar, din păcate, aşa e la noi, suntem obişnuiţi. Dar şi mai rău e că începem deja din prima etapă discuţiile.

Cred că eu am dreptate. Sunt foarte multe situaţii când sunt jucători mulţi în careu şi nu vezi mingea ca portar. Sunt curios ce se întâmpla daca dădea Rapid gol aşa, dacă era anulat sau nu. Din păcate, nu ne rămâne decât să muncim în continuare”, a spus Niczuly.

„Cred că meritam să câştigăm”, consideră mijlocașul Marius Ștefănescu

Pe aceeași lungime de undă se sitează și marcatorul golului. „Nu ştiu cum s-a judecat, ni s-a zis că Safranko a influenţat faza. Eu zic că Horaţiu Moldovan a văzut mingea şi nu mai avea ce să mai facă.

Degeaba comentăm acum! Cred că a fost decizia lui Horia (n.r. – Mladinovici), pe unde ne prinde Horia ne-a rupt! Dânsul l-a chemat pe Colţescu!

Am făcut o primă repriză modestă, dar am avut două-trei ocazii clare. În repriza a doua, am intrat mai bine şi cred că meritam să câştigăm. Ne doream să începem sezonul cu trei puncte, dar până la urmă e bun şi un punct.

Domnul Bergodi a fost la noi 2 ani, ştia ce jucăm, ştia majoritatea jucătorilor. Dar am fost prea timizi, n-am câştigat dueluri şi asta s-a văzut. Mereu la Sepsi a fost o familie şi cred că dânsul s-a simţit bine. Îi urez baftă, să-şi îndeplinească obiectivul”, a spus mijlocașul.