Cei trei jucători de la FCSB care i-au impresionat pe scoțieni

FCSB dispută manșa tur cu Aberdeen, joi, de la ora 21:45, în play-off-ul Europa League.

În prima manșă, cele două se confruntă pe ”Pittodrie”, în Scoția.

Jurnaliștii scoțieni au analizat gruparea bucureșteană și au rămas impresionați de evoluția a trei jucători, respectiv Florin Tănase, Vlad Chiricheș și Mihai Popescu, care a fost legitimat în Scoția la St. Mirren, Heart of Midlothian și Hamilton Academy.

”Internaționalul român Florin Tănase conduce clasamentul golgheterilor interni pentru FCSB, cu patru reușite în acest sezon, inclusiv un hat-trick în deplasarea cu Dinamo București, meci în care și fostul jucător de bandă de la Kilmarnock, Danny Armstrong, a reușit un hat-trick pentru gazde.

Fostul fundaș al lui St Mirren, Hearts și Hamilton Accies, Mihai Popescu, se află la al doilea sezon cu formația românească, în timp ce veteranul Vlad Chiricheș ar putea înfrunta pe Dons la Pittodrie. Fundașul central se află la al doilea său mandat la FCSB și are în palmares echipe precum Tottenham Hotspur și Napoli”, a scris afc.co.uk.