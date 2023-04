Cel mai bun baschetbalist român din ultimii ani se retrage: „Am tras linie, sunt mulțumit cu ce a fost”

Vlad Moldoveanu, cel mai valoros baschetbalist român al ultimilor 25 de ani, a anunțat că se retrage din activitate, pentru a fi alături de familie.

„Baschetul va trece acum pe locul al doilea”, a anunțat Vlad Moldoveanu

În vârstă de 35 de ani, pe care i-a împlinit pe 11 februarie, Vlad Moldoveanu a spus că se mută, definitiv, în Statele Unite, acolo unde este familia lui.

Anunțul retragerii a fost făcut în cadrul unei conferințe de presă organizată de ultimul club la care a jucat, Dinamo. „E un moment greu, din multe puncte de vedere, pentru mine. Am avut niște stări fizice și emoționale foarte interesante, dar acum sunt ok. Joc baschet de când m-am născut, am fost în cantonament de când m-am născut.

Dar a venit timpul să-mi schimb puțin prioritățile în viață. Baschetul va trece acum pe locul al doilea. Motivul au fost copiii, ei au nevoie de un tată prezent în viața lor. Am trei copii mari, cât au fost mici a mers. Dar acum au 6-8-10 ani, toți fac sport, baschet și baseball.

Am ales ca în ultimii doi ani să stea în Statele Unite, pentru că era mai bine pentru viitorul lor, iar acum e rândul meu să fiu alături de ei. Știu că nu sună bine, dar copiii chiar erau fericiți că am pierdut ultimul meci.

A fost bucurie maximă. Toată lumea era supărată, copiii mei erau fericiți că vine acasă tati”, a dezvăluit fostul, de-acum, jucător.

„Știu că o să-i lipsească baschetul”, anticipează Vlad Moldoveanu

Moldoveanu are în Statele Unite două afaceri, pe care le-a început acum 5-6 ani. „În fiecare vară acolo m-am antrenat, acolo am trăit, acolo am plecat de la 15 ani. Voi începe munca la o agenție de jucători, care nu va avea neapărat treabă doar cu America.

Voi pleca la treabă cu ideea de a ajuta jucătorii să-și atingă potențialul. Nu mă interesează o țară anume sau un club anume la care să aduc jucători. Eu o văd ca un serviciu adus baschetbaliștilor, nu ca pe un business.

M-am dus către impresariat nu către antrenorat pentru că ultima variantă ar fi fost ca și cum aș fi jucat. Tot la meciuri, la antrenamente, în deplasări, tot în autocar, în avioane.

Am căutat să am un program flexibil, ca să pot să fiu alături de cei mici. Momentan nu mi-e greu, dar știu că o să-i lipsească baschetul. De antrenamente nu știu cât de dor îmi va fi, sincer, la vârsta mea. De vestiar și de meciuri sigur îmi va fi dor”, a recunoscut el.

„Sunt mulțumit cu ce am făcut în carieră”, spune Vlad Moldoveanu

Vlad Moldoveanu (35 de ani / 206cm, 105kg) a evoluat în SUA pentru St. John’s College (Washington D.C. / liceu) și George Mason Patriots (George Mason University, Fairfax, Virginia / colegiu), participând la draftul NBA din 2011, dar nu a fost ales.

„N-am ‘furat’ niciodată baschetul, nu am luat-o pe ocolișuri, am muncit atât de mult cât m-a lăsat corpul. Am ales să fac un pas în spate, deși simt o dezamăgire personală, deoarece știu ce mi-am dorit și eu, știu ce și-a dorit și domnul președinte de la Dinamo, cu toții din echipă.

Cu dezamăgirea asta trebuie să trăiesc, în viață se mai întâmplă astfel de lucruri. Nu poți să te retragi în top, nu poți să te retragi cum vrei.

Decizia era luată, știam exact că meciul cu Rapid putea fi ultimul. Mi-am dorit să prelungim puțin cariera deoarece cred că aveam o echipă care a jucat cot la cot cu majoritatea din campionat. Din păcate nu am gestionat bine multe meciuri.

Sunt mulțumit cu ce am făcut în carieră. Știu că am muncit pentru tot, nu am regrete legate de faptul că mi-am atins sau nu potențialul. Cred că mi l-am atins, mi-am întins tot timpul limitele psihice și fizice la maxim. Din punct de vedere fizic, poate chiar puțin peste.

E viață și după baschet. Am tras linie, sunt mulțumit cu ce a fost. Vom vedea ce va fi pe viitor. Sigur nu voi vrea să calc pe urmele mamei mele, să fiu președintele federației române”, a mai spus el.