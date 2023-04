Cel mai bun fotbalist care nu a jucat niciodată: „M-am prefăcut toată cariera că sunt accidentat”

Carlos Henrique Raposo a fost cunoscut în lumea fotbalului sub numele de „Kaiserul” pentru presupusa asemănare cu Franz Beckenbauer.

Carlos Henrique Raposo a fost eroul filmului „Cel mai bun fotbalist care nu a jucat niciodată”

El a avut o carieră de 13 ani ca fotbalist profesionist, dar nu a jucat niciun meci oficial. De-a lungul timpului, a reuşit să-i înşele pe cei de la Botafogo, Flamengo, Bangu, Fluminense, Vasco da Gama, América, Puebla din Mexic, El Paso din Statele Unite şi Gazélec Ajaccio din Franţa.

„Cluburile au înşelat şi înşală foarte mult fotbaliştii. Cineva a trebuit să se răzbune pentru toţi”, s-a justificat Carlos Kaiser (2 aprilie 1963), scrie Marca.

„Kaizer a fost una dintre cele mai emblematice figuri ale fotbalului mondial. A avut o singură problemă: mingea”, îşi aminteşte Ricardo Rocha, fost jucător de la Real Madrid, în filmul „The Greatest Footballer Never To Play Football”.

Cea mai mare aventură a lui în fotbal a fost semnarea contractului cu Puebla de México, unde a petrecut doar şase luni.

Ulterior a obţinut contracte datorită prietenilor săi jucători (Carlos Alberto Torres, Renato Gaúcho, Ricardo Rocha, Romário, Edmundo sau Gaúcho) ca fotbalist la Botafogo, Flamengo şi Fluminense, dar fără intenţia de a juca, prefăcându-se accidentat şi lipsind de la antrenamente pentru a-şi atinge obiectivul.

„Jucătorii ştiau asta, dar toţi erau prietenii mei. Jurnaliştii (n.r. – pe care i-a plătit pentru a publica reportaje)… nimeni nu m-a persecutat”, detaliază ‘Kaiser’ abilitatea lui specială de a nu juca.

„M-am prefăcut toată cariera că sunt accidentat”, a spus Carlos Henrique Raposo

În momentul în care a fost cel mai aproape de a juca, împotriva echipei Coritiba, ‘Kaiser’ s-a bătut cu suporterii şi a fost eliminat înainte de a intra în teren.

„I-am înşelat pe doctori. A fost o perioadă la o echipă unde se dorea foarte mult să joc şi am avut un prieten dentist.

Preşedintele clubului a venit la mine şi mi-a spus: ‘Nu joci niciodată! Am raportul medical aici şi în sfârşit şi-au dat seama care este problema. Este o problemă dentară’. A fost o minciună pură„, spune el.

„Un alt club unde am fost legitimat a adus un vrăjitor de magie neagră care să facă ritualuri pentru a-mi vindeca vânătaia.

Îl plăteau bine, dar m-am apropiat de el şi i-am spus: ‘Ia-ţi banii, prietene. Nu e nimic în neregulă cu mine. Ia-ţi banii şi nu te obosi să-ţi faci treaba pentru că intenţionez să rămân accidentat pentru tot restul vieţii’”, îşi aminteşte fostul fotbalist în vârstă de 60 de ani.

„Sunt cel mai bun fotbalist care nu a jucat niciodată fotbal… M-am culcat cu 1.000 de femei şi m-am prefăcut că sunt accidentat toată cariera mea”, recunoaşte Carlos Kaiser.

Carlos Henrique Raposo a aruncat mingile fanilor din tribune ca să scape de antrenament

Carlos ‘Kaiser’ a mărturisit că în timpul carierei sale de fotbalist a fost în cluburi de noapte în fiecare seară până la primele ore ale dimineţii, de luni până luni.

„Nu am fost niciodată în stare să mă antrenez. sau să joc a doua zi. M-am asigurat că sunt văzut cu cei mai buni jucători de fotbal brazilieni.

Doar faptul că eram fotbalist m-a făcut un magnet pentru femei. Eram dependent de sex, ca Michael Douglas. Mă culcam cu cel puţin trei femei pe zi”, a adăugat el.

Sud-americanul a povestit cum i-a făcut pe fanii echipei franceze Ajaccio să îl îndrăgească, fără să le permită să vadă că nu știe să lovească mingea.

La prezentare, pe un stadion micuț, dar înțesat de fani, s-a văzut în fața unui public numeros, care aștepta ceva din partea lui.

„Erau multe mingi pe teren, părea că trebuie să ne antrenăm serios. Am sărit pe gazon, am luat mingile și am început să le degajez în tribune, către fani, în timp ce le făceam cu mâna și sărutam stema clubului.

Fanii erau înnebuniți, iar pe gazon nu a mai rămas nicio minge. Fără mingi, am fost nevoiți să trecem la un antrenament fizic”, a spus Raposo.