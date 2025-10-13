Cel mai dificil moment al Mădălinei Florea din Finala GTWS 2025: „A devenit greu să mai reacționez”

Sportiva din România, legitimată la clubul CSM Sighișoara, a devenit campioană a circuitului mondial de alergare montană – Golden Trail World Series 2025, după un sezon extraordinar în care a urcat constant pe podium și a impresionat prin consistență, ambiție și forță.

Mădălina Florea continuă să scrie istorie pentru atletismul românesc

Momentul culminant al sezonului a venit în Finala Golden Trail World Series 2025, desfășurată sâmbătă, în Elveția, pe un traseu spectaculos, cu startul la Lacul Ledro și sosirea după urcarea pe Cima Pari, cel mai înalt punct al cursei.

„Cursa de sâmbătă din Finala GTWS 2025 nu a mers chiar așa cum mi-am imaginat. După un prolog foarte bun, în care m-am simțit bine și mi-am dozat efortul cu grijă ca să fiu proaspătă pentru ziua următoare, totul părea sub control.

Planul era simplu: să preiau conducerea încă de la începutul urcării, să creez un avans de aproximativ 3 minute până în vârf, știind că voi pierde timp pe coborâre. Pe hârtie părea realizabil… dar în realitate, lucrurile s-au schimbat rapid. După aproximativ 2 kilometri, am simțit o înțepătură bruscă în picior și a trebuit să mă opresc pentru câteva secunde.(.. poate a fost o albina sua insecta ceva).

În acel moment, Joyce m-a depășit, iar de acolo a devenit greu să mai reacționez. Am continuat cu piciorul amorțit și cu o coordonare dificilă, dar am rămas concentrată și am reușit totuși să ajung în vârf cu aproape 2 minute avans.

Apoi a venit coborârea… și acolo, o căzătură pe creastă mi-a provocat o entorsă la gleznă.

Din acel moment, totul a fost o luptă mentală să controlez durerea și să găsesc o modalitate de a ajunge la linia de sosire.

Sunt mândră de cursa mea, pentru că în trail running nimic nu este scris dinainte. Trebuie să știi să te adaptezi, să rămâi prezent și să dai tot ce ai, indiferent de situație.

Felicitări, Lauren, pentru victorie și tuturor fetelor pentru o cursă incredibilă, plină de provocări și peisaje spectaculoase.

(Poate m-am lăsat puțin distrasă de priveliște. Data viitoare promit să alerg cu „orbierii”, ca un cal)”, a transmis sportiva, pe facebook.