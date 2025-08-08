Cel mai mare biatlonist din toate timpurile se apucă de fotbal

Legendarul Johannes Boe, care şi-a încheiat cariera de biatlonist la sfârşitul sezonului 2024-2025, şi-a găsit deja o nouă ocupaţie.

El a fost „transferat” pentru 80 de euro

Norvegianul în vârstă de 32 de ani tocmai s-a alăturat clubului de fotbal Vinger FK, din divizia a şasea norvegiană, pentru suma de… 80 de euro, relatează RMC Sport.

Pe contul său de Instagram, multiplul medaliat olimpic a publicat o fotografie în care apare cu un stilou în mână, semnând un contract.

În descriere, Johannes Boe scrie: „Nou club, primul meci mâine. Costul transferului: 80 de euro la Vinger FK”.

Această sumă simbolică de 800 de coroane norvegiene va fi donată Federaţiei Norvegiene de Fotbal pentru a acoperi formalităţile administrative, explică Nordic Mag.

Gol la debut

„Va fi distractiv. Jucam fotbal la Styrn înainte ca biatlonul să-mi ocupe tot timpul”, a explicat el pentru cotidianul norvegian Oppland Arbeiderblad.

Şi noua sa carieră începe foarte bine la Vinger FK. Clubul norvegian a obţinut un egal pe teren propriu împotriva liderului din D6 norvegiană, Kjellmyra, în special datorită fostului biatlonist, care a relansat echipa sa marcând golul de 1-2 în minutul 70 al meciului.