Cel mai mare maratonist din toate timpurile va alerga, în premieră, la New York: „Moștenirea mea va fi completă”

Atletul kenyan Eliud Kipchoge speră să lase o moștenire de durată în sport atunci când va trece linia de sosire la maratonul din New York de luna viitoare, scrie Reuters.

Kipchoge a câștigat ultimul lui maraton major la Berlin, acum doi ani

Kenyanul de 40 de ani, considerat cel mai mare alergător de maraton din toate timpurile, este singurul om care a străbătut distanța de 42,195 km în mai puțin de două ore și a câștigat două medalii de aur olimpice, împreună cu un număr record de 11 victorii la cele mai importante maratoane din lume, ultima în 2023 la Berlin.

Kipchoge va alerga în premieră la maratonul de la New York, singurul pe care nu l-a bifat pe lista celor șase majore, după un debut triumfal la Chicago în urmă cu 11 ani.

„Mă antrenez pentru maratoane majore de foarte mult timp și nu le-am completat niciodată pe toate. Dacă nu le completez, simt că sunt la jumătatea drumului – nu sunt o persoană completă. Moștenirea mea va fi completă pentru că voi avea o a șasea stea”, a spus campionul african.

Kipchoge a câștigat ultimul său maraton major la Berlin în urmă cu doi ani și, cel mai recent, a terminat pe locul nouă în august la maratonul de la Sydney, cea mai nouă cursă adăugată la prețioasa serie Abbott World Marathon Majors.

Kipchoge a criticat-o dur pe compatrioata Ruth Chepngetich, suspendată provizoriu după ce a fost testată pozitiv la o substanță interzisă

Deși vârsta și-a spus cuvântul și nu a reușit să termine maratonul de la Jocurile Olimpice de la Paris de anul trecut – el a atribuit progreselor tehnologice, inclusiv monitorizarea continuă a glicemiei, ajutorul dat pentru a depășit limitele vârstei.

„Din 2013 până în 2020, atunci încercam doar să mănânc într-un mod sănătos, să mă asigur că am energie în corp”, a spus Kipchoge, care a colaborat cu sponsorul principal al maratonului major, Abbott, din 2021. „Asta a adus schimbări – îmi pot monitoriza glicemia la timp. Este minunat”, a subliniat Kipchoge.

Kenyanul a spus că va anunța ce urmează pe agenda sa după maratonul de la New York din 2 noiembrie.

Întrebat despre compatrioata și deținătoarea recordului mondial, Ruth Chepngetich, care a fost suspendată provizoriu în iulie după ce a fost testată pozitiv pentru o substanță interzisă, Kipchoge a spus: „Este o rușine ca oamenii să încalce regulile în sport”.