Cel mai selecţionat fotbalist din Qatar promite că va construi o şcoală şi o sală de sport în Gaza

Hassan Al Haydos, jucătorul din Qatar cu cele mai multe selecţii, s-a angajat să finanţeze construirea unei şcoli şi a unei săli de sport în Gaza, după calificarea ţării sale la Cupa Mondială din 2026, informează Reuters.

El s-a întors la naţională în acest an, după ce în 2024 îşi anunţase retragerea din fotbalul internaţional

Echipa naţională din Qatar a învins marţi seara, pe teren propriu, scor 2-1, reprezentativa Emiratelor Unite Arabe, antrenată de românul Cosmin Olăroiu, şi s-a calificat la turneul final al Cupei Mondiale.

Qatarul va participa pentru a doua oară la turneul final, dar pentru prima dată după ce a trecut prin procesul de calificare asiatic, având în vedere că a găzduit turneul din 2022.

Atacantul Al Haydos, în vârstă de 34 de ani, s-a întors la echipa naţională în acest an, după ce îşi anunţase retragerea din fotbalul internaţional în 2024.

„Slavă Domnului pentru calificarea echipei noastre naţionale la turneul final al Cupei Mondiale din 2026”, a declarat Al Haydos, de două ori câştigător al Cupei Asiei, într-un comunicat. „O nouă realizare care aduce bucurie tuturor celor din Qatar şi tuturor celor care aparţin acestei patrii — posibilă datorită determinării şi voinţei puternice a jucătorilor noştri, în ciuda tuturor provocărilor”, a precizat Al Haydos, de două ori câştigător al Cupei Asiei.

În declaraţiile sale, Al Haydos a legat triumful sportiv de preocupările umanitare mai ample, făcând referire la recentul acord de încetare a focului din Gaza şi la summitul de pace desfăşurat la Sharm El-Sheikh, în Egipt, la 13 octombrie.

„În momentele de bucurie, responsabilitatea noastră rămâne să ne amintim de suferinţa fraţilor şi surorilor noastre din întreaga lume şi să lăsăm succesul nostru să fie o motivaţie pentru a dărui”, a spus el.

„Este încurajator faptul că această calificare coincide cu summitul de pace şi cu succesul acordului de încetare a focului în Gaza, care, sperăm, marchează începutul unei vieţi cu adevărat sigure pentru poporul nostru de acolo. Cu voia lui Dumnezeu, voi contribui donând pentru construirea unei şcoli şi a unei săli de sport, ca parte a reconstrucţiei Gazei, având convingerea că educaţia şi sportul sunt calea către o nouă viaţă”.

Acest angajament de donaţie vine în contextul eforturilor internaţionale reînnoite de reconstrucţie a Gazei, după doi ani de război.