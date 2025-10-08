Cele 5 echipe pe care le vede Ilie Dumitrescu în play-off

Fostul internațional Ilie Dumitrescu (56 de ani) a analizat lupta pentru calificarea în play-off-ul Superligii și este convins că știe numele a cinci echipe din șase care vor fi acolo.

„Îmi mențin părerea că va fi foarte greu pentru Botoșani să rămână în play-off, chiar și după 12 etape. Ar trebui să aibă continuitate. E un parcurs senzațional, dar cred că și Grozavu e conștient că va fi greu să mențină echipa în primele șase.

Avem așa: Rapid, Craiova și Dinamo, care vor rămâne acolo. Și mai ai FCSB și CFR. Deci poate pentru o singură poziție va fi o luptă, între Botoșani, FC Argeș, poate și Oțelul. Deci e greu rău de tot.

CFR și FCSB vor fi în play-off! Dinamo, Craiova și Rapid vor fi în play-off. Da? Deci, cinci echipe! Una singură mai e”, a precizat Ilie Dumitrescu, pentru digisport.ro.