Cele 7 echipe de pe prima scenă a fotbalului românesc care au respectat regula ”5+6” în fiecare din primele 10 etape

Analiza Intelligence Centre FRF evidențiază cluburile care au mizat cel mai mult pe jucătorii români în prima treime a sezonului regular din SuperLiga, ediția 2025/2026, se arată pe site-ul FRF.ro

Regula „5+6”, introdusă de FRF pentru a încuraja folosirea jucătorilor eligibili pentru naționalele României și dezvoltarea fotbalului românesc, a fost respectată într-un procent de 100% în meciurile de până acum de 7 cluburi: Farul Constanța, Unirea Slobozia, FC Botoșani, FCSB, Hermannstadt, Campionii FC Argeș și Metaloglobus.

Reamintim că, din acest sezon, pe durata unui joc este necesar să participe în teren minimum cinci jucători formați la nivel național, eligibili pentru echipele naționale ale României. Această regulă se aplică pentru minimum 75% din meciurile aferente unui sezon competițional în L1 și Cupei României (procentajul fiind calculat separat pentru fiecare competiție în parte). Prin excepție, utilizarea de jucători U21 va conta suplimentar, astfel încât, dacă se utilizează jucători U21, regula se va considera îndeplinită pentru jocul respectiv dacă sunt utilizați 3 jucători U21 în teren pe durata întregului meci.

Sancțiunea aplicabilă pentru nerespectarea regulii va fi penalitate financiară în cuantum de 150.000 de euro. Sumele astfel obținute vor fi împărțite în mod egal primelor 5 cluburi, în ordinea clasamentului final al sezonului competițional respectiv, care au respectat regula.

La polul opus, Oțelul Galați este singura echipă din SuperLigă care nu a îndeplinit regula în niciuna din primele 10 runde. Este urmată de Dinamo, care a respectat-o în mai puțin de o treime din jocuri (3 din 10) și în niciunul din ultimele 5.

În același timp, analiza a evidențiat o ușoară creștere a numărului de minute acordate jucătorilor români – 52,2%, comparativ cu sezonul trecut, după același număr de jocuri disputate – 51,2%. Echipele care au acordat cele mai multe minute jucătorilor români sunt:

Farul Constanța – 83,1%

– 83,1% Unirea Slobozia – 71,9% (față de doar 49,9% sezonul trecut)

– 71,9% (față de doar 49,9% sezonul trecut) FCSB – 67,2%

– 67,2% Hermannstadt – 66,5%

– 66,5% Universitatea Cluj – 59,4%

În ceea ce privește regula U21, prin care fiecare club trebuie să aibă în permanență pe teren cel puțin un jucător născut începând cu 1 ianuarie 2004, au bifat minute, până acum, 68 de tineri. Aceștia au contribuit la 35 de reușite (19 goluri și 16 assist-uri) din totalul de 211, un procentaj de 16,58%.

În primele 10 etape au debutat 30 de fotbaliști U21, iar 7 au reușit să înscrie în premieră în prima ligă.

Echipele cu cei mai mulți jucători U21 folosiți sunt: Universitatea Craiova, Universitatea Cluj – câte 6, Rapid, Dinamo, Oțelul Galați, Petrolul, Csikszereda, Metaloglobus – câte 5.

Etapa cea mai prolifică a fost cea cu numărul 2, când tinerii și-au trecut în cont 4 goluri și 3 assist-uri. În doar două runde aceștia nu au reușit să înscrie, însă în fiecare etapă a existat cel puțin o contribuție la gol din partea jucătorilor U21.