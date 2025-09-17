Cele mai ieftine bilete puse în vânzare pentru JO 2028 costă 28 de dolari

Vânzarea biletelor pentru Jocurile Olimpice de la Los Angeles din 2028 va începe anul viitor, cu un preţ iniţial de 28 de dolari, au anunţat miercuri organizatorii, potrivit AFP.

La JO de la Paris, tichetele au costat cu 4 euro mai puțin

LA-28 promite „acces anticipat” populaţiei locale, cu un proces de înscriere care va începe în ianuarie 2026 pentru Jocurile Olimpice, apoi în 2027 pentru Jocurile Paralimpice.

Organizatorii Jocurilor Olimpice de la Paris din 2024 au fost criticaţi dur pentru preţul biletelor, unele ajungând la câteva sute sau chiar câteva mii de euro. Cele mai ieftine, la 24 de euro, s-au vândut rapid.