Celta Vigo, cu Ionuţ Radu în poartă, egal acasă cu Real Sociedad, scor 1-1

Echipa spaniolă Celta Vigo, cu portarul român Ionuţ Radu titular, a încheiat la egalitate duminică, pe teren propriu, scor 1-1, cu gruparea bască Real Sociedad, în etapa a 9-a din La Liga.

Celta a deschis scorul în minutul 20, prin Pablo Duran, din pasa lui Mingueza, dar în primul minut de prelungire al reprizei întâi gazdele s-au văzut rămase în zece jucători, după ce a fost eliminat Carl Sterfelt, pentru două galbene.

Oaspeţii au avut un gol anulat la Oyarzabal, în minutul 49, dar au reuşit să egaleze în minutul 89 prin Carlos Soler, jucător intrat pe teren cu douăzeci de minute mai devreme.

S-a terminat Celta Vigo – Real Sociedad 1-1, cu Ionuţ Radu integralist la gazde.

Cele două echipe sunt vecine în clasament. Celta este pe locul 17, cu 7 puncte, iar Real Sociedad se află pe 18, cu 6 puncte.