Celta Vigo, cu Ionuţ Radu titular, a remizat cu Girona

Echipa spaniolă Celta Vigo a încheiat la egalitate duminică, pe teren propriu, scor 1-1, cu gruparea catalană Girona. La Celta, portarul român Ionuţ Radu a fost integralist.

Românul a fost integralist

La Vigo scorul a fost deschis de oaspeţi, prin ucraineanul Vladyslav Vanat, în minutul 12. Girona a condus pe tabelă până în minutul 89, când Danny Blind l-a faultat în propriul careu pe Javi Rueda, iar arbitrul Adrian Cordero Vega a acordat penalti pentru gazde.

A înscris de la 11 metri Borja Iglesias şi scorul final al meciului Celta Vigo – Girona a fost 1-1.

Ionuţ Radu, care a fost integralist în poarta gazdelor, a primit cea mai mare notă dintre jucătorii Celtei, din partea site-ului de specialitate sofascore, 7,5.