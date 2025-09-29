Centralul român care a ajuns la două meciuri în UCL

”Centralul” român a fost delegat și în etapa a doua din faza principală a Ligii Campionilor, ediția 2025-2026, se arată pe site-ul oficial al FRF.

Istvan Kovacs va arbitra duelul dintre Villarreal (Spania) și Juventus (Italia), programat miercuri, 1 octombrie, de la ora 22:00. El va fi ajutat de asistenții Mihai Marica și Ferencz Tunyogi, de al patrulea oficial Szabolcs Kovacs, în timp ce în camera VAR se vor afla Cătălin Popa și Christian Dingert (Germania).

Istvan Kovacs a fost arbitrul finalei UCL din ediția trecută, câștigată de PSG, iar în prima rundă din acest sezon a arbitrat partida Olympiacos (Grecia) – Pafos (Cipru), scor 0-0.

România va mai avea un reprezentant în această etapă din UCL: Alexandru Deaconu va fi observator de arbitri la meciul FK Bodø/Glimt (Norvegia) – Tottenham (Anglia), de marți, 30 septembrie.