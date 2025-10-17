Ceremonia de deschidere a JO 2026 va avea loc simultan în patru locații

Ceremonia de deschidere a Jocurilor Olimpice de iarnă din 2026 (6-22 februarie) va avea loc simultan în patru locații, inclusiv pe stadionul de fotbal San Siro din Milano, a anunțat comitetul de organizare Milano Cortina 2026, transmite AFP.

Delegațile țărilor vor putea alege în ce locații își vor plasa cei doi purtători de steag

Parada tradițională a sportivilor, pe țări, se va desfășura pe San Siro, locul unde are loc ceremonia de deschidere, dar și la Cortina d’Ampezzo, Livigno și Predazzo, locurile de desfășurare a probelor de schi alpin, snowboarding, schi freestyle și schi nordic.

”Este o paradă care ar trebui să dea impresia pe ecran că suntem cu toții împreună. Este prima dată când sportivii care sunt deja la munte (pentru probele lor) vor putea participa”, a subliniat Andrea Varnier, directorul executiv al JO 2026.

Țările vor putea alege în ce locații își vor plasa cei doi purtători de steag, câte un bărbat și o femeie per delegație. Italia va avea, în mod excepțional, patru.

Organizatorii au rămas însă foarte discreți în privința spectacolului, care va fi ”un omagiu adus spiritului italian”, cu figuri precum Leonardo da Vinci, și ”un mesaj de pace pentru lume”, a indicat directorul artistic Marco Balich, deja la conducerea ceremoniilor Jocurilor Olimpice (de iarnă) de la Torino din 2006 și Jocurilor Olimpice de vară de la Rio din 2016.

Pe San Siro, unde joacă de obicei Inter Milano și AC Milan, sunt așteptați peste 60.000 de spectatori, biletele având prețuri cuprinse între 260 și 2.000 de euro.

Bugetul pentru ceremonie va fi ”mult mai mic” decât cel al Jocurilor Olimpice anterioare, fie că este vorba de Paris 2024 sau Beijing 2022, a declarat Andrea Varnier. ”Am revenit la un nivel mult mai uman, măiestria compensează bugetul”, a spus el.

A fost anunțat numele unei singure celebrități: actrița italiană Matilda de Angelis va fi ”una din vocile creativității italiene”.

Spectacolul, cu o durată de două ore și jumătate, va pune un accent puternic pe tema ”made in Italy”, precum și pe un omagiu adus designerului Giorgio Armani, milanez și iubitor al sportului, care a decedat în septembrie.

Detaliile ceremoniei de închidere, care va avea loc în Arenele Romane din Verona, mai aproape de Cortina, vor fi anunțate în noiembrie. Cele 12.000 de bilete au fost vândute aproape în totalitate, a declarat președintele comitetului de organizare, Giovanni Malago.