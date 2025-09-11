Cesare Chesini a câştigat etapa a doua din Turul României

Cesare Chesini (MBH Bank Ballan CSB) a câştigat, joi, etapa a doua a Turului României, desfăşurată pe distanţa de 172 kilometri, între Piteşti şi Pasul Dichiu.

La finalul în căţărare din Pasul Dichiu, Cesare Chesini a fost urmat de Philipp Hofbauer (WSA KTM Graz, locul 2) şi Colin Chris Stussi (Team Voralberg, locul 3).

Tricourile distinctive după a doua etapă:

Tricoul Galben YoPRO: Cesare Chesini (MBH Bank Ballan CSB)

Tricoul Alb Rexona: Cesare Chesini (MBH Bank Ballan CSB)

Tricoul Roşu M&M’s Romania: Seth Dunwoody (Bahrain Victorious)

Tricoul Verde @StayStrong: Cesare Chesini (MBH Bank Ballan CSB)

Alb cu buline roşii Cris-Tim: Seth Dunwoody (Bahrain Victorious)

Tricoul Portocaliu Orange: Cesare Chesini (MBH Bank Ballan CSB)

Tricoul Albastru Elit: Denis Piciu (Mentorise TEEM CCN)

Etapa a treia are loc vineri, între Braşov şi Buzău, pe distanţa de 180 kilometri.