CFR Cluj a dat afară un jucător cu doar 31 de minute jucate: „A fost un pariu pe care am mizat și am greșit”

Echipa CFR Cluj a anunțat că a renunțat la serviciile mijlocaşului ucrainean Yehven Konoplyanka, ajuns în Gruia pe 25 iulie 2023.

„A fost un pariu pe care am mizat și am greșit”, a spus Ioan Varga, după plecarea lui Yehven Konoplyanka

Konoplyanka a rezistat cinci luni și jumătate la CFR Cluj. Fost mijlocaş de la Dnepr, Sevilla, Schalke, Şahtior şi KS Cracovia, el a fost în centrul mai multo scandaluri, fiind acuzat că se dă lovit ca să nu joace.

„Mulţumim, Yevhen Konoplyanka!

Clubul CFR 1907 Cluj şi jucătorul Yevhen Konoplyanka au ajuns la un acord privind încetarea amiabilă a contractului.

Îi mulţumim pe această cale şi îi urăm mult succes în continuare!”, a transmis clubul, pe pagina de facebook.

Jucătorul a bifat doar patru meciuri pentru CFR Cluj, în care a acumulat 54 de minute, fără goluri sau pase de gol.

În Superligă a adunat 31 de minute, 6 în deplasare cu “U” Cluj-Napoca în etapa a 6-a și 25 acasă cu Oțelul, în etapa a 13-a.

„A fost un pariu pe care am mizat și am greșit. Nu m-a impresionat cu nimic și am decis să ne despărțim”, a precizat Ioan Varga, potrivit ProSport.