CFR Cluj a dezvăluit care este starea de sănătate a lui Louis Munteanu

Louis Munteanu nu a evoluat în meciul FCSB – Metaloglobus, de la Clinceni (1-1),din etapa a opta a Superligii, încheiat 2-2.

Selecționerul Mircea Lucescu l-a convocat pe jucător pentru meciurile din luna octombrie contra Canadei (0-3) și Ciprului (2-2). Din păcate, Munteanu a suferit o accidentare și a revenit la Cluj.

Andrea Mandorlini, antrenorul lui CFR Cluj, a declarat că își dorește ca jucătorul să își revină pentru partida contra ”U” Cluj.

”Louis este încă accidentat. Sper să-l recuperăm săptămâna viitoare. A semnat și Cernigoi, dar nu a jucat de o perioadă de timp.

Avem ceva probleme în apărare. Matei Ilie nu s-a simțit bine, Sheriff Sinyan a venit după acea perioadă în care a fost la echipa națională. Avem soluții puține în apărare. Este suspendat și Aly Abeid”, a spus Mandorlini la conferința de presă.