CFR Cluj a fost învinsă, acasă, de Braga, cu 1-2, în turul 3 preliminar din Europa League! Manșa a doua se joacă pe 14 august

Echipa CFR Cluj a pierdut joi seara, pe teren propriu, scor 1-2, în faţa fornaţiei portugheze Sporting Braga, în prima manşă a turului al treilea de calificare în Liga Europa.

Calificarea se va decide în manşa secundă

Clujenii au intrat pe teren cu tricouri speciale, care aveau imprimat mesajul „Rest in peace, Jorge Costa” (Odihneşte-te în pace, Jorge Costa!), iar meciul a început cu un moment de reculegere în memoria fostului antrenor al echipei CFR Cluj, dar şi al celor de la Gaz Metan Mediaş.

Pe teren, Nkololo a ratat prima ocazie importantă a întâlnirii, şut pe lângă poartă, în minutul 11, dar cei care au deschis scorul au fost oaspeţii, după şase minute, când Fran Navarro i-a trimis lui Gorby şi francezul a înscris la colţul lung. Elevii lui Dan Petrescu au egalat în minutul 30. Louis Munteanu a şutat din careu, de la 15 metri, mingea a fost deviată de un adversar şi a ajuns în faţa porţii, de unde Sinyan a trimis-o în plasă.

Repriza secundă a început cu un nou gol al celor de la Braga, marcat în minutul 50, după o pasă excelentă a lui Horta, un şut al lui Fran Navarro, apărat de Hindrich, însă mingea a ajuns la Gorby care a reuşit să facă dubla.

În minutul 56 Niakate a blocat şutul periculos al lui Fică, iar clujenii au cerut penalti în minutul 70, după o intrare a lui Zalazar la Bosec, însă nu s-a acordat nimic, şi Dan Petrescu a primit cartonaş galben din cauza protestelor. Până la final nu s-a mai înscris, iar lusitanii s-au impus la Cluj cu 2-1.