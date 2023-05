CFR Cluj a ieșit la atac după greșelile de arbitraj: ”Era normal să analizeze!”

CFR Cluj are dificultăți în acest play-off.

Ardelenii nu mai sunt favoriți la titlu.

Cristi Balaj a ieșit la atac și a reclamat greșelile de arbitraj.

”A văzut, i-a atras atenția arbitrului. Era normal să analizeze. Nu înțelegem cum arbitrul VAR nu vede. Se vede cum palma lui Morais i se duce în față. Morais dorește să pareze, își depărtează mâna de corp, iar, dacă mingea atinge unghia, există o singură decizie, cartonaș galben și lovitură de pedeapsă.

Vorbim de un șut puternic, nu are cum să se schimbe traiectoria la un șut puternic. Palma i se duce în spate. Mingea trece între corp și mână. Cum putea trece mingea pe lângă corp fără să atingă mâna? Era obligatoriu de VAR.

Întrucât mingea are circumferință 68-70 de centimetri, dacă nu se atinge de corp, nu are cum să îi rateze mâna. Când e vorba de CFR nu avem reluări. Faptul că i se duce palma în spate este evident. Eram în joc, vă dați seama ce ar fi însemnat să revenim la 2-2. Eram pe val.

E un gol care a venit de nicăieri, am dominat foarte clar. Nu aș vrea să implic conducerea Rapidului, suporterii au fost magistrali. Am fost primiți foarte bine.

Cu FCSB, Tamm a intrat prin alunecare și a sărit de la 3 metri distanță de Birligea, au spus că e un contact soft. Bine, mă, soft e când e vorba de o decizie împotriva CFR-ului. (…)

Nu am nicio explicație pentru atitudinea arbitrilor. Conferința de presă nu ne-a lămurit. Am rămas cu un gust amar după ce am văzut explicațiile. Când eu eram arbitru, Vassaras ne spunea altceva față de ce a prezentat în această întâlnire cu presa.

Noi am plâns etape în șir, am prezentat imagini și opinia specialiștilor a fost că au fost greșeli împotriva CFR-ului. Nu s-a întâmplat nimic.

Când cei de la FCSB au avut probleme de arbitraj, au apărut conferința, președintele Federației. Ce să înțelegem, celelalte echipe nu sunt importante? Suntem singura echipă care a adus puncte pentru fotbalul românesc”, a spus Cristi Balaj la emisiunea Liga Digi Sport.