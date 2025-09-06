CFR Cluj a încheiat colaborarea cu jucătorul Antonio Bosec

sâmbătă, 06 septembrie 2025
Antonio Bosec. Foto: Profimedia
Clubul CFR 1907 Cluj şi jucătorul Antonio Bosec au ajuns la un acord privind încetarea colaborării, a anunţat, sâmbătă, gruparea ardeleană.

Bosec a venit la CFR Cluj în luna iunie.

În vârstă de 27 de ani, croatul evoluase până atunci în ţara sa natală pentru Inter Zaprešić, dar şi pentru Slaven Belupo, echipă la care a petrecut ultimele patru sezoane şi jumătate.

În total a bifat 285 de apariţii, fiind un jucător de bază pentru cele două formaţii.

