CFR Cluj a încheiat colaborarea cu jucătorul Antonio Bosec
Articol de Nicolae Dumitrescu - Publicat sâmbătă, 06 septembrie 2025, ora 14:34,
Clubul CFR 1907 Cluj şi jucătorul Antonio Bosec au ajuns la un acord privind încetarea colaborării, a anunţat, sâmbătă, gruparea ardeleană.
Bosec a venit la CFR Cluj în luna iunie.
În vârstă de 27 de ani, croatul evoluase până atunci în ţara sa natală pentru Inter Zaprešić, dar şi pentru Slaven Belupo, echipă la care a petrecut ultimele patru sezoane şi jumătate.
În total a bifat 285 de apariţii, fiind un jucător de bază pentru cele două formaţii.