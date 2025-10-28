CFR Cluj a învins CSM Slatina la pas, în Cupa României

Formaţia CFR Cluj a învins, marţi, în deplasare, cu scorul de 4-0, echjpa CSM Slatina, în prima etapă a grupei A a Cupei României.

Câte două goluri în fiecare repriză

Golurile au fost marcate de Korenica (23), Badamosi (35), Păun (58) şi Deac (75).

Tot marţi are loc meciul CS Dinamo – FC Dinamo.

Miercuri sunt programate partidele Metaloglobus – FC Argeş, Metalul Buzău – ”U” Cluj, Sănătatea Cluj – Universitatea Craiova şi Gloria Bistriţa – FCSB, iar joi au loc partidele Concordia Chiajna – Hermannstadt, UTA – Petrolul, FC Botoşani – Farul şi CSC Dumbrăviţa – Rapid.