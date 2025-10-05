CFR Cluj a învins FC Hermannstadt în etapa a 12-a din Superligă, scor 2-1

CFR Cluj a învins duminică, pe teren propriu, scor 2-1, gruparea FC Hermannstadt, în etapa a 12-a din Superligă.

Clujenii au trimis primul şut pe poartă în minutul 1, când Căbuz a respins la Emerllahu. Însă scorul a fost deschis de oaspeţi, prin Dragoş Albu, în minutul 10. Gazdele au egalat în minutul 24, prin Louis Munteanu, care a lovit bara apoi, în minutul 45. Tot Munteanu a fost la originea golului victoriei echipei gazdă, pasându-i lui Emerllahu, care a înscris în minutul 55. Sibienii au trecut pe lângă egalare în minutul 80, când Stancu a trimis peste poarta goală, şi CFR Cluj – FC Hermannstadt a fost 2-1, a doua victorie stagională a clujenilor.