CFR Cluj a remizat cu UTA Arad, scor 1-1

Formaţia CFR Cluj a remizat, duminică, pe teren propriu, scor 1-1, cu echipa UTA Arad, într-un meci din etapa a zecea a Superligii.

Au marcat Biliboc ’60 pentru CFR şi Coco ’50 (autogol) pentru UTA. CFR Cluj: Hindrich – Coco (Zouma ’80), Kresic, Sinyan, Camora – Muhar (Keita ’69), D. Djokovic (Păun ’57), Emerllahu – Sfaiţ (Biliboc ’46), Badamosi (Slimani ’57), Korenica. Antrenor: Andrea Mandorlini UTA: D. Iliev – Tutu (Vlăsceanu ’87), Poulolo, Pospelov, Alomerovic – Van Durmen, Hrezdac (Popescu ’68) – Costache (Padula ’68), A. Roman (Barbu ’74), Tzionis (Benga ’87) – M. Coman. Antrenor: Adrian Mihalcea. Cartonaşe galbene: Coco ’18, Camora ‘45+3, Kresic ’81, Zouma ’86 / Costache ’11, Roman ‘45+3 Arbitri: Andrei Florin Chivulete – Mircea Mihail Grigoriu, Andrei Constantinescu – Marius Omuţ Arbitri VAR: Marcel Bîrsan, Iuliana Demetrescu Observator: Octavian Şovre