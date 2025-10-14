CFR Cluj a scăpat de un fotbalist care nu dorea să-și rezilieze contractul

Mijlocaşul Drilon Islami s-a despărţit de cei de la CFR Cluj şi s-a alăturat formaţiei FK Ballkani.

Drilon Islami a fost transferat de CFR Cluj la începutul acestei veri. Mijlocaşul kosovar în vârstă de 24 de ani, a ajuns la vicecampioana României după două sezoane petrecute la FK Priştina, echipă unde a fost căpitan şi cu care a cucerit Cupa Kosovo.

Mijlocaşul a făcut parte din lotul ardelenilor pentru un singur meci, iar patronul Ioan Varga l-a pus pe lista jucătorilor de care a vrut să scape în momentul în care a dat drumul reconstrucţiei generate de rezultatul ruşinos din Conference League, 2-7 cu Hacken.

Drilon Islami, alături de un alt jucător, portarul Alessandro Micai, au refuzat însă să plece de la echipă la acel moment şi nu au semnat rezilierea contractului. Într-un final, kosovarul a renunţat la ideea de a rămâne în România şi şi-a găsit o nouă echipă.

Anunţul a fost dat de jurnaliştii de la Telegafi, ce au menţionat că următoarea destinaţie a lui Drilon Islami este formaţia FK Ballkani.

„Mijlocaşul Drilon Islami poate fi considerat acum cel mai nou jucător al clubului, după ce şi-a reziliat contractul cu CFR Cluj. Islami a fost unul dintre cei mai buni mijlocaşii din Kosovo în ultimii ani, unde a excelat”, au scris jurnaliştii din Kosovo.