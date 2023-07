CFR Cluj dă piept cu Adana Demirspor în turul doi preliminar Conference League. Cristi Balaj: „Trebuie să recunosc!”

CFR Cluj a încheiat campionatul trecut pe locul 3 și se va lupta în noul sezon pentru accederea în grupele Conference League.

Primul adversar ieșit în cale este Adana Demirspor, formație din prima ligă a Turciei. Iată ce a spus Cristi Balaj, președintele echipei, despre clubul care a terminat pe locul 4 în SuperLiga Turciei.

„Trebuie să recunosc!”

„Eu spun că avem un adversar care se luptă din ce am înțeles în Turcia pentru câștigarea campionatului, dar am încredere în jucători. Am fost un optimist și înaintea meciului cu Slavia Praga sau înaintea ‘dublei’ cu Lazio.

Cunoscând și preocuparea noastră de a avea un lot cât se poate de echilibrat… Trebuie să recunosc că, în ciuda faptului că întâlnim un adversar puternic, nu am cum să nu fiu optimist. Așa m-am născut, să țintesc spre locul întâi”, a spus Cristi Balaj, pentru cei de la DigiSport.