CFR Cluj în preliminariile Conference League: Mandorlini – Trebuie să credem în şansa noastră

Tehnicianul formaţiei CFR Cluj, Andrea Mandorlini, a declarat, miercuri, într-o conferinţă de presă, că deşi Adana Demirspor este o echipă mportantă, cu buget mare, clujenii trebuie să aibă curaj şi să creadă în şansa lor.

“Ei încă nu au jucat meciuri oficiale. Am văzut puţin, însă meciurile amicale sunt meciuri amicale. Noi am avut până acum două meciuri oficiale, deci ei au avut şansa să afle mai multe informaţii despre noi, e o echipă care a jucat bine în sezonul trecut, care are un buget important. Noi suntem pregătiţi să jucăm şi vom da totul până la final. (Adana Demirspor) este o echipă importantă. Trebuie să avem curaj şi să credem în şansa noastră”, a spus Mandorlini.

Echipa CFR Cluj va întâlni, joi seară, pe teren propriu, de la ora 20.30, formaţia Adana Demirspor, în prima manşă a turului doi preliminar al Conference League.