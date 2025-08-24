CFR Cluj nu-și revine din pumni: 1-4 la Galați, cu Oțelul, după ce a jucat o repriză în inferioritate

Echipa Oţelul Galaţi a învins duminică, pe teren propriu, scor 4-1, formaţia CFR Cluj, în etapa a 7-a din Superligă. Patrick, atacantul din Insulele Capului Verde, a reuşit un hat-trick.

Gafe imense în apărarea ardelenilor

A fost dezastru la Galaţi pentru CFR Cluj în primul meci după plecarea lui Dan Petrescu.

Gălăţenii au deschis scorul în minutul 25, când Leo Bolgado a greşit incredibil, Bană i-a pasat lui Patrick şi acesta a înscris.

Tot Patrick a majorat avantajul gazdelor, în minutul 45, iar la puţină vreme după reluare, Bolgado l-a lovit pe Kazu, la o lovitură liberă, şi a primit cartonaş roşu direct, fiind eliminat.

Patrick a reuşit hat-trick-ul în minutul 55, apoi Korenica a redus din diferenţă, în minutul 71.

După un minut Iustin Popescu a apărat excelent la şutul lui Djokovic şi în minutul 76 Bană a profitat de o altă gafă a defensivei clujene, comisă de portarul Hindrich, şi a stabilit rezultatul final, Oţelul Galaţi – CFR Cluj 4-1.

Gălăţenii au 9 puncte şi sunt pe locul 9. CFR e pe locul 13, cu doar cinci puncte.