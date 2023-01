CFR Cluj s-a reunit după o vacanță de 2 săptămâni! Care este marea dorință a lui Dan Petrescu

Campioana CFR Cluj s-a reunit pentru a pregăti un sezon încărcat. Echipa antrenată de Dan Petrescu este antrenată în Conference League, Superligă și Cupa României.

„Nu a fost o vacanță pe care ne-o doream”, a spus Dan petrescu, referindu-se la înfrângerea cu FC Hermannstadt

CFR Cluj putea încheia anul pe primul loc, dar a fost învinsă în ultima etapă din 2022, pe teren propriu, de FC Hermannstadt, printr-un gol primit în minutul 90+4.

„E clar că a fost o vacanță, pe care o așteptam cu toții. Nu a fost o vacanță pe care ne-o doream, cu ultimul meci pierdut. În primele zile a fost destul de greu, dar pe parcurs mi-am mai revenit.

Chiar dacă acea înfrângere rămâne, sunt mulțumit de un an fantastic făcut de băieți și dacă am mai reuși încă un an la fel, eu zic că ar fi foarte bine.

N-aș vrea să fiu rău și să spun că putem să facem mai multe, nu știu ce putem să facem mai mult. Noi să fim sănătoși, să nu avem accidentări, să începem anul cu bine, să avem un cantonament bun, jucătorii să se pregătească bine”, a declarat antrenorul Dan Petrescu la reunirea lotului.

Dan Petrescu vrea să câștige Cupa României cu CFR Cluj

Tehnicianul grupării din Ardeal și-a făcut planul pentru zilele următoare. „Mă bazez mereu pe pregătirea de iarnă, din păcate e mică, avem la dispoziție doar 12 zile, nu știu dacă o să avem timp să facem tot ce ne dorim, dar vor fi meciuri multe.

Avem condiții excelente în cantonament, vor fi adversari buni, trebuie să ne pregătim bine și să facem meciuri bune. Cel mai important e să nu avem accidentări și să fim pregătiți cum trebuie.

O să fie ceva schimbări, dar nu prea mari, cred că vor fi 3-4 schimbări, nu s-a întâmplat nimic major, dar mâine-poimâine vom afla ce se va întâmpla.

Să fim sănătoși cu toții, să reușim să avem rezultatele de anul trecut, în campionat să obținem ce am obținut anul trecut, în cupele europene să încercăm să producem o surpriză.

Cupa României îmi doresc să o câștigăm, pentru că nu am câștigat-o niciodată, suporterii să fie alături de noi, să fie cât mai mulți, să fie și la bine și la rău cu noi, asta ar fi fantastic”, a mai spus antrenorul campioanei României, într-un interviu pentru pagina de facebook a celor de la CFR Cluj.

Program încărcat pentru campioana României, care va juca în Conference League, Superligă și Cupa României

CFR Cluj va juca primul meci oficial pe 23 ianuarie, în Etapa a 23-a din Superligă, când va întâlni Farul în deplasare. Vor urma meciurile cu FC Voluntari (în deplasare), FCSB (acasă) și Universitatea Craiova (în deplasare).

Pe 16 februarie va juca manșa tur din play-off-ul pentru optimile Conference League, în deplasare, cu Lazio, returul având loc o săptămână mai târziu.

Sferturile Cupei României, care se vor juca în manșă unică, au loc pe 5 aprilie, când CFR Cluj joacă pe teren propriu cu FC Argeș. Dacă se califică, echipa antrenată de Dan Petrescu va juca în semifinale, în deplasare, tot în manșă unică, pe 26 aprilie, cu Sepsi sau CS Mioveni. Finala este programată pe 24 mai.