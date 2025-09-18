CFR Cluj transferă pe bandă rulantă! A mai adus un atacant italian

Clubul de fotbal CFR Cluj l-a transferat, joi, pe atacantul italian Iacopo Cernigoi, al doilea jucător legitimat de gruparea ardeleană în această săptămână după brazilianul Mateus Peloggia.

Iacopo a fost remarcat și transferat în perioada junioratului de AC Milan

‘Suntem bucuroși să vă anunțăm că, începând de azi, Iacopo Cernigoi este noul nostru atacant. Îi urăm multă baftă și cât mai multe realizări alături de clubul nostru’, anunță CFR Cluj într-un comunicat de presă publicat pe site-ul oficial.

Iacopo, acum în vârstă de 30 de ani, a fost crescut în academia clubului Mantova, unde a fost remarcat și transferat încă din perioada junioratului de AC Milan.

La nivel de seniori, Iacopo a evoluat exclusiv în fotbalul italian, pentru echipe precum Pisa, Crotone, Pescara, Virtus Verona, Juve Stabia sau Vicenza, iar în ultimul sezon a îmbrăcat tricoul celor de la Rimini.

Clujenii i-au achiziționat în această vară pe atacantul nord-macedonean Marko Gjorgjievski (ultima oară la Sileks Kratovo), mijlocașul kosovar Drilon Islami (FC Prishtina), mijlocașul croat Karlo Muhar (Al-Orobah/Arabia Saudită), fundașul croat Antonio Bosec (Slaven Belupo), atacantul Tudor Cociș (Sănătatea Cluj), fundașul moldovean Daniel Dumbravanu (Messina), pe fundașul nigerian Kenneth Omeruo (Kasimpașa), pe portarul italian Alessandro Micai (Cosenza), pe mijlocașul Andrei Cordea (Al-Tai), pe mijlocașul francez Tidiane Keita (Petrolul Ploiești), mijlocașul Ovidiu Perianu (FCSB), pe fundașul francez Kurt Zouma (Al-Orobah), pe fundașul francez Marcus Coco (FC Nantes), pe portarul Octavian Vâlceanu (Concordia Chiajna), pe algerianul Islam Slimani (Westerlo) și pe mijlocașul brazilian Mateus Peloggia (Taubate U20), dar s-a și despărțit de Marko Gjorgjievski (cedat la FC Hermannstadt), Antonio Bosec (contract reziliat), Tudor Cociș (Știința Poli Timișoara), Daniel Dumbravanu (împrumutat la FC Voluntari), Beni Nkololo (Panetolikos), mijlocașul ofensiv ghanez Emmanuel Mensah (împrumutat la Gloria Bistrița), Leo Bolgado (împrumutat la Rapid București) și Virgiliu Postolachi (Universitatea Cluj).